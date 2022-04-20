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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 20-4-2022

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 20-4-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 20 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدينار الكويتي للشراء 58.0066 جنيه و 60.5049 جنيه للبيع.


وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.9077 جنيه و4.9279 جنيه للبيع.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.0118 جنيه و 5.0314 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.5969 جنيه و 49.016 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.7513 جنيه و 48.0012 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.7231 جنيه و 5.0619 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.6189 جنيه و 26.0796 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلى المصرى العملات العربية الدينار الكويتي العملات العربية مقابل الجنيه Finance Real Estate

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