بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19-4-2022، وبلغ الارتفاع في أسعار الذهب نحو 3 جنيهات، وذلك وفقا لموقع "ايجيبت جولد برايز توداي".

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا اليوم 1050 جنيه.



سعر الذهب عيار 24 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 1200 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 900 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة 700 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8,400 جنيه، وأوقية الذهب نحو 37,320 جنيهاً، وكيلو الذهب 1,200,000 جنيهاً.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.