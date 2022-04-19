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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1045..أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 19-4-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت  أسعار الذهب استقرارا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 -4-2022، بعد زيادته أمس بمقدار 25 جنيها على مستوى الأعيرة الذهبية في محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب من  عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1045 جنيها .

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 الأعلى فئة نحو 1194 جنيها .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو896 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 697 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8360 جنيها، وأوقية الذهب نحو 37.142 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.2 مليون جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة الذهب سعر الجنيه الذهب Real state Finance

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