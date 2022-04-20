البترول تحذر.. اليوم آخر فرصة قبل تضاعف فواتير الغاز| تفاصيل

حذرت وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لها، من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي عن الشهر الجاري، حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز قبل نهاية اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022.

وأكدت الشركة، عن انتهاء استقبال طلبات تسجيل قراءات الغاز الطبيعي المنزلي من المواطنين بنهاية الغد، وأن حال عدم تسجيل قراءة الشهر، فإن ذلك سيؤدي لارتفاع فاتورة الغاز للشهر التالي، مع إمكانية ارتفاع الشريحة حال زيادة الاستهلاك المجموع من الفاتورتين عند التحصيل.

وأكدت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، “عزيزى العميل بنفكرك إن بكرة آخر يوم لإدخال القراءة ممكن تستخدم الطريقة الأسهل ليك من الطرق المتاحة"، وأنه حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجديد، فإن ذلك يؤدي لتراكم الفواتير ومضاعفة قيمة الفاتورة خلال الشهر التالي عند التحصيل.

وأضافت الشركة طرق جديدة لتسجيل ودفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، منها تسجيل قراءة العداد عبر ماكينات الصراف الآلي الخاص ببعض البنوك المتعاقدة مع الشركة.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي:

- الموقع الرسمي للشركة على الانترنت www.petrotrade.com.eg

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول.

- تطبيق الشركة على المحمول ويتم انزاله من على موقع الشركة.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الانترنت.

- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة

- يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧.

- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم ١١٢٢

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الأستيكر الخاص بالشركة الذي تم لصقه علي باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور و اب ستور.

تسجيل قراءة عداد الغاز بالمنزل

وشددت شركة توصيل الغاز الطبيعي "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، على أهمية وجود مدخة وهواية بجوار سخان الغاز داخل الشقق السكنية أو الإستخدامات التجارية، منوهة أن خلاف ذلك هو سبب الكثير من حالات الإختناق والوفاة داخل حيز وجود السخان سواء حمام أو مطبخ.

اشتراطات تركيب السخان المنزلي، عديدة، وجميعها في غاية الاهمية، ولا يمكن الاستغناء عنها، حيث التخلي عنها يعني عواقف وخيمة وكوارث قد تصل إلى فقدان الحياة لاقدر الله.

اشتراطات تركيب السخان

أول المواصفات اللازمة هو تركيب هواية ومدخنة، من المكان المركب به السخان، حتى يتم دخول تيار هواء للحيز المتواجد به السخان، وهو المصدر الوحيد لتجديد الهواء، وعدم تحول ثاني أكسيد الكريون الناتج عن إشتعال النيران "شعلة السخان" إلى أول أكسيد الكريون، وهو غاز سام.

خطورة عدم تركيب مدخنة للسخان

حال عدم تركيب المدخنة يتحول الغاز كما سبق وذكرنا إلى أول أكسيد الكربون، وهو غاز ليس له رائحة ولكنه يؤدي للوفاة دون شعور المستخدم، الأمر الذي يشكل خطورة قصوى على المتواجد داخل حيز وجود السخان، حيث يملأ الغاز محل الأكسجين المتواجد بالحيز ويسبب إحتناق.

التأكد من جدوى المدخنة والهواية

المدخنة تتواجد أعلى السخان، وتمتد لإرتفاع حوالي 90 سم، وذلك بحسب المواصفات العالمية التي تتبعها الشركة، كما أن تجربة أداء المدخنة مسئولية الشركة المسئولة عن التركيب، شريطة ألا يتم العبث بها عن طريق العميل، أو إجراء أي صيانة عن طريق أي فني صيانة خارج الإطار الرسمي للشركة.

غلق الهواية

يعد الخوف من دخول تيار هواء شديد خلال الإستحمام بالشتاء، والخوف من دخول حشرات للشقة بالصيف، أبرز عاملان يدفعا بعض الأشخاص لسد هوايى السخان إذا كان بالحمام، وهو ما يشكل خطورة قصوى على العميل، وعلى المستخدم، كما أنه يوصى بالتأكد كل فترة من عدم إنسداد تلك الهواية بسبب أي عامل خارجي.

محبس عداد الغاز

في حالة وجود أي رائحة غاز بالشقة أو أي جزء بها، سواء حمام أو مطبخ، يرجى التوجه بشكل عاجل لـ محبس عداد الغاز الرئيسي وغلقه، للتأكد من عدم وصول أي غاز لمكان التسريب قبل تحديده، الأمر الثاني هو فتح أي مجالات تهوية بالمكان، سواء شباك أو بلكونة أو حتى باب، وأيضا عد إستخدام الكهرباء أو محاولة الإنارة قبل تلك الخطوات، مع الإستعانى بإضاءة خارجية ولكتن من الهاتف، لحين التأكد من سلامة المكان.

في حالة تطور الأمر أو وجود مشكلة، فيرجو بعد السيطرة على الوضع وغلق المحابس الإتصال بـ129 من أي هاتف، وإبلاغ الشركة بتفاصيل المشكلة، والشركة ستتحرك إليك في أسرع وقت.

إكتشاف رائحة غاز طبيعي في المنزل

وقدمت شركة توصيل الغاز الطبيعي "تاون جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، نصائح هامة للعملاء الذين لديهم مشكلة في خط الغاز المنزلي، عند إكتشاف رائحة غاز طبيعي في المنزل.

وحدد الشركة مجموعة نقاط هامة يجب سرعة إتباعها حال إشتمام رائحة غاز طبيعي في المنزل، نتيجة أي تسريب، من خلال 6 خطوات عاجلة:

1- الامتناع عن التدخين أو إشعال أي لهب.

2- التأكد من أن جميع مفاتيح الغاز مغلقة.

3- عدم تشغيل مفاتيح الكهرباء واستخدام كشاف للرؤية.

4- قفل محبس الغاز العمومي "بجوار العداد".

5- افتح جميع النوافذ والأبواب إن أمكن.

6- الإتصال بمركز خدمة العملاء للشركة التابع لها.

وقدمت الشركة تحذيرا أخيرا شديدا، بعدم إستخدام الغاز الطبيعي المنزلي مرة أخرى قبل التأكد من إصلاح التسريب من خلال الشركة، وإعادة تدفيه الغاز من قبل الفنيين المختصين، من أجل سلامة الجميع.

كما شددت الشركة على عدم إجراء أي تعديلات أو وصلات على خطوط الغاز المركبة من خلالها، حيث يعرض ذلك صاحبها إلى الخطر الشديد، والمسائلة القانونية من قبل الشركة حال إكتشاف التلاعب.