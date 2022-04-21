جدال فى سوق السيارات المصرى بين ارتفاع الأسعار واستمرار الأوفربرايس.. مزاد جديد لسيارات البنك المركزي.. انطلاق بي إم دبليو الفئة السابعة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات الجديدة والمستعملة، إن أسعار السيارات داخل السوق المصرى، ستستمر فى الارتفاع كل فترة، وهذا ما نراه الآن، بسبب العديد من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاعها الأزمات العالمية المتلاحقة.

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة .

قال أحمد كمال، نائب رئيس رابطة تجار السيارات ، رئيس إحدى شركات تجارة السيارات المتخصصة في الاستيراد من الخارج، أن ظاهرة الأوفر برايس لكى تنتهي من السوق المصري للسيارات، لابد من تواجد سيارات من الأساس تكفي المطلوب، لعدم تواجد سيارات لوجود أكثر من أزمة عالمية.

قال اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، انه عندما يكون المعروض اقل من المطلوب سيصبح هناك اوفربرايس متواجد فى اسواق السيارات ، لان هذه قاعدة فى جميع الاسواق على مستوى العالم تسمى العرض والطلب.

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرارات جهاز حماية المستهلك الاخيرة الخاصة بإلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك، بأن توقيتها خطأ 100% ، وكان يجب عدم طرح هذا القرار فى وقت الاسواق ليس بها سيارات كافية ، ولا تتواجد ازمة عالمية ولا تضخم ولا تتواجد حرب روسية اوكرانية ، والمعروف ان اوكرانيا يمر من اراضيها 60% من الغاز الذى يغذى مصانع الاتحاد الاوروبى .

أعلنت شركة بي ام دبليو العالمية ، عن طرح السيارة الفئة السابعة 2023 الجيل السابع الجديد كلياً رسميا فى الاسواق العالمية .