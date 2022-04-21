برلمانية: مشروع توشكى بداية الانفتاح على المجتمعات الزراعية المتكاملة

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتوزيع في إنشاء مشروعات زراعية تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لا سيما بعدما أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي ضرورة أن تتجه الدولة نحو الاعتماد على نفسها من أجل حمايتها من أي طفرات سلبية خارجية تؤثر على أمنها الغذائي.

وأوضحت رمزي، في تصريح صحفي، أن التوسع في إنشاء المجتمعات الزراعية المتكاملة يساهم في زيادة معدلات الصادرات، ومن ثم زيادة نسبة التعامل بالعملة الصعبة، مما يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا على مصر، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب للعمل في تلك المجتمعات، وكذلك إتاحة المواد الزراعية والبذور للفلاحين ومتابعة احتياجاتهم لزيادة الإنتاج، لا سيما من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكدت أن مشروع توشكى بشكل عام يمثل طفرة زراعية غير مسبوقة في المجال الزراعي، فهو يعد من المشروعات القومية التي تستهدف تأمين مصر غذائيا وتحقيق الاكتفاء الذي يجعلها تكف يدها عن الاستيراد أو انتظار دولة ما أن تبيع لها أي محصول.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن الدولة وجهت جهودا كثيرة لإنجاح هذا المشروع القومي، من خلال إزالة عوائق تتعلق بإنشائه أو بالبنية الأساسية وكذلك توفير مصادر الري والطاقة، وإنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، فكل هذه الجهود ساهمت في تشغيل المشروع في أسرع وقت واليوم يتم جمع حصاده للمرة الأولى.