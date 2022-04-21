نشرة التوك شو.. الرئيس يتفقد منطقة توشكي فجراً ويشهد بدء موسم حصاد القمح.. والذهب يواصل ارتفاعه في الأسواق

تناولت برامج التوك شو اليوم الخميس ، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية ببدء موسم حصاد القمح في توشكى



أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية ببدء موسم حصاد القمح في توشكى بجنوب الوادي.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وشهد بدء موسم حصاد القمح".



الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن معدات موسم حصاد القمح بتوشكى

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح أحد المهندسين، خلال تفقده منطقة توشكي، ليشهد بدء موسم حصاد القمح.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-4-2022.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 21-4-2022.

أسعار الذهب في مصر



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 930 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1085 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1240 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8680 جنيها.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-4-2022، بشكل كبير بنحو 35 جنيها في الجرام الواحد، ليواصل بذلك الارتفاع بنحو 75 جنيها خلال أسبوع، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بنحو 1095 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم.



طقس ربيعي.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم الخميس



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة اليوم، الخميس 21- 4 -2022 في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة اليوم الخميس 21 - 4 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 14 26

الإسكندرية 14 22

الإسماعيلية 14 27

الدقهلية 25 13

الغردقة 20 30



هيئة التعمير بتوشكى: تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 90% من القمح العام المقبل



قال المهندس سيد جاد الرب، مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتوشكى، إن الرئيس السيسي في يناير الماضي، قام بتدشين افتتاح بعض المشروعات التي كانت تعوق مشروع توشكى، موجهاً حينها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تسد الفجوة الغذائية، ومنها: القمح، والفول، والشعير.



حسام موافي: شبع المعدة كارثة بكل المقاييس ويسبب ارتجاع المريء

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تناول الطعام بسرعة يسبب مخاطر كبرى لا حصر لها خاصة ممن يعانون من ارتجاع المريء وعلاجهم الإبتعاد عن امتلاء المعدة .



بحوث الصحراء: مشروع توشكى يصلح تقريبا لجميع المحاصيل وعلى رأسها القمح



قال الدكتور سعد نصار، مدير محطة بحوث الصحراء في توشكى، إن مشروع توشكى عملاق ويمثل الأمن القومي للدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع أولى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، حيث وجه بإزالة جميع العقبات أمام هذا المشروع