الجماهير عن ‏قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023: نتمنى تغيير شكل المنتخب للأفضل

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء الجماهير حول قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.



قال أحمد حسام" إن مجموعة منتخب مصر سهلة جدًا.



وأكد علي محمد، إنها مجموعة جميلة جدا ومن السهل تخطيها، لأن المنتخب المصري قوي وقادر على المكسب.



وأضاف عمرو عاصم، إنها مجموعة سهلة، متوقعا فوز المنتخب المصري بكل سهولة مع المدرب الجديد إيهاب جلال.



ولفت محمود جلال إلى أن إيهاب جلال قادر على الفوز والتغيير من شكل منتخب مصر إلى الأفضل.



واختتم سعيد إبراهيم، أن منتخب مصر قادر على الفوز، لأنها مجموعة سهلة جدا.