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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: حفيدي عمر سيد معوض سيتخطاني في كرة القدم .. فيديو

رمضان السيد
رمضان السيد

روى الكابتن رمضان السيد تفاصيل سير يومه في رمضان وكيف يعيش طقوس الشهر الكريم مع أسرته وهل تغيرت عن الماضي أم ما زالت كما هي.

وقال رمضان السيد خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أجواء رمضان تغيرت بشكل كبير مشيرا إلى أنه كان قديما يسعد بعيش طقوس الشهر الكريم والذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة.

وكشف أنه في هذه الأثناء لا يرتبط بعمل معين ويجتمع مع أبناء الأسرة أحمد ومحمد ورشا زوجة سيد معوض على فترات للإفطار في شهر رمضان.

وعن حفيده عمر سيد معوض، قال رمضان السيد «ربنا يكرمه ويوفقه وأعتقد أنه سيتخطاني في كرة القدم، ولديه شخصية قوية في الملعب وخارجه ويتمتع بصفات القيادة، ويتميز بعنصر السرعة وهو أمر مهم في الكرة الحديثة إضافة إلى المهارة الكبيرة ويستطيع تسجيل الأهداف».

وعلق إيهاب الكومي على حديث رمضان السيد ومدحه في شخصية حفيده عمر سيد معوض قائلا: إن «عمر لديه شخصية اللاعب الكبير رغم صغر سنه، وأقول لجماهير الكرة المصرية انتظروا أكبر باك شمال في مصر خلال الفترات المقبلة وهو عمر سيد معوض، الذي يتمتع بالشخصية وإحراز الأهداف».

https://www.youtube.com/watch?v=-NK1i5PFVdg

سيد معوض ايهاب الكومي

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