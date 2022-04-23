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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث: جونسون ينقل الرأي العام إلى بريكست بدلا من فضائح الحفلات

جونسون
جونسون

قال نهاد إسماعيل الكاتب المتخصص في الشئون السياسية والاقتصادية، إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، يسعى لنقل الرأي العام إلى بريكست بدلا من فضائح الحفلات، مشيرا إلى أن جونسون يسعى لتوصل لاتفاق شامل بجميع الموضوعات.

وأضاف المتخصص في الشئون السياسية والاقتصادية، في حديثه لبرنامج "من لندن"، عبر قناة "الغد"، أن جونسون ترك بعض الموضوعات عالقة منها الخلاف على صيد الأسماك والحصص مع فرنسا كذلك البروتوكولات الموقعة مع أيرلندا، مشيرا إلى أن الهدف كان هو حماية اتفاق السلام الموقع بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المتخصص في الشئون السياسية والاقتصادية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى أن تكون هناك خطوات أحادية من جانب بريطانيا خاصة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وتهديد عملية السلام وهو ما يسبب إزعاجا لأيرلندا.

تناولت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية نية رئيس الوزراء البريطاني إجراء تغييرات في علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وعنونت تقريرها: "جونسون ينقل التركيز من فضائح حفلات الإغلاق إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

تبنى وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء، حزمة من القواعد لضمان الإمدادات على المدى الطويل للأدوية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك خلال اجتماع عقد في لوكسمبورج.

وتسمح الحزمة لموردي الأدوية في بريطانيا بمواصلة إمداد أيرلندا الشمالية بالأدوية العامة الحاصلة على موافقة السلطات التنظيمية في بريطانيا.

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