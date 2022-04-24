أهم الأخبار.. البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. روسيا تكشف خطتها في الحرب وأوكرانيا تطلب أسلحة الأحد 24/أبريل/2022 - 08:15 ص 4/24/2022 8:15:00 AM طباعة شارك الوضع في أوكرانيا محمد شحتة نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالي:الصحة تعلن طرق الوقاية من كورونا خلال الأعياد 12مصابا.. وزارة الخارجية تكشف تفاصيل حادثين منفصلين لمصريين في السعودية الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة| تفاصيل تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا نيللي كريم عن فاتن أمل حربي: شخصية من خبرات الحياة إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا .. فيديو كيفية التعامل مع المجاهر بالفطر في نهار رمضان.. روشتة شرعية روسيا تكشف خطتها وأوكرانيا تطلب أسلحة.. آخر تطورات الحرب في الساعات الماضية طباعة شارك الأخبار المهمة الساحة المحلية الساحة المحلية والعالمية كورونا وزارة الخارجية الداخلية