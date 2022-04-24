قبل شم النسيم.. أضرار تناول البيض بكثرة

يعد تناول البيض الملون من طرق الأحتفال الرئيسية في شم النسيم، فيفضل العديد من الأشخاص تلوين البيض بأشكال مختلفة ومميزة مع أسرتهم وتناوله بعد ذلك.

ولكن تناول البيض بكثرة خلال يوم واحد يمكن أن يسبب العديد من الأضرار للصحة ومنها.

أضرار البيض

توجد بكتيريا تسمى السالمونيلا في البيض تأتي من الدجاج، إذا لم تغلي البيض بشكل صحيح ، يمكن لهذه البكتيريا أن تخترق جسمك وتضر بصحتك، تحدث نفس الحالة عندما لا يتم طهي البيض بشكل صحيح.

ويمكن أن يسبب هذا العديد من المشاكل مثل الانتفاخ والقيء والمشاكل المتعلقة بالمعدة، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البيض إلى آثار ضارة، كونه مصدرًا غنيًا بالبروتين ، فإن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر سلبًا على الكلى.

كما يمكن للدهون والكوليسترول الموجودة في البيض أن تضر بصحة القلب وتزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون أو سرطان القولون والمستقيم ، إلى جانب مرض السكري.

لذلك وفقًا لـ Health Line ، فإن تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات يوميًا يكفي للحصول على فوائد صحية، يوفر تناول البيض أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين.