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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير مستنكرا الهجوم علي الأحمر:هو الأهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه؟

صدى البلد

استنكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق الهجوم علي الفريق عقب تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ‏هو الاهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه!!!؟؟؟ حاجه غريبه والله بعض ردود الأفعال والهجوم الغريب اللي أنا شايفه ده؟؟

 

تاريخ مواجهات الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى دورى الأبطال وسوبر افريقيا 

تخطى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، عقبة الرجاء المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض المارد الأحمر مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف بطل الجزائر، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية فى البطولة.

ويحمل الشياطين الحمر لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى أحد يومى 6 أو 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائرأحد يومي 13 و14 مايو.

صدى البلد يستعرض أبرز المواجهات بين الاهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري فى دورى أبطال أفريقيا.

التقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما.

وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين.

المواجهة الأولى 
التقى الاهلى مع وفاق سطيف في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المسمى القديم لدوري الأبطال، عام 1988وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد .

ثاني مباراة 
نجح الأهلى فى تعويض خسارته بمباراة الذهاب بالفوز بثنائية علاء ميهوب وربيع ياسين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت لبطل الجزائر 4-2 ليصعد للمباراة النهائية ويحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه ويودع المارد الأحمر البطولة.

ثالث مواجهة
التقى الأهلى مع وفاق سطيف في كأس السوبر الأفريقي 2015، بعد حصد وفاق سطيف لقب دوري الأبطال، والأهلي فاز بلقب الكونفدرالية، وتعادل الفريقان بهدف لمثله، فتقدم عبد المالك زياية قبل أن يتعادل الأهلي بهدف قاتل من عماد متعب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت مرة أخرى لبطل الجزائر 6-5 ليحصد بطل الجزائر لقب السوبر الأفريقى على حساب المارد الأحمر.

رابع لقاء
التقى الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا 2018، وفاز بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب باستاد الأهلى والسلام.

خامس لقاء
خسر الأهلى من وفاق سطيف فى مباراة العودة حيث تقدم وليد سليمان للأهلي قبل أن يسجل وفاق سطيف فى ملعبه هدفين سجلهما محمد بكير وحسام الدين غشة لينجح المارد الأحمر فى التأهل  للمباراة النهائية ويواجه الترجى التونسى ويخسر اللقب القارى.

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