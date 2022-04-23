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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما شاء الله.. أحمد شوبير يشيد بأداء النني أمام مانشستر يونايتد

صدى البلد

أشاد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بأداء محمد النني نجم أرسنال والمنتخب أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي .

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ماشاء الله النني يتألق من جديد مبروك فوز كبير علي مانشستر يوناتيد بثلاثية"


وفاز فريق آرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح نونو تافاريس التسجيل لفريق آرسنال في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ثم أضاف ساكا هدف الجانرز الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وقلص رونالدو الفارق لصالح مانشستر يونايتد بتسجيل هدفا في الدقيقة 34 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأطلق النجم المصري محمد النني تسديدة صاروخية في الدقيقة 39، لكن تصدى لها دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

وأهدر برنو فيرنانديز ركلة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وسجل جرانيت تشاكا هدف آرسنال الثالث في الدقيقة 70، من تسديدة بعيدة المدى، بعد أسيست من محمد النني.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: تافاريس، جابريل، بن وايت، سيدريك.

خط الوسط: تشاكا، محمد النني، ساكا، أوديجارد، سميث رو.

خط الهجوم: نيكيتياه.

تشكيل مانشستر يونايتد :
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - فاران - تيليس.
خط الدفاع: ماكتوناي - ماتيتش - برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: إيلانجا - جادون سانشو - كريستيانو رونالدو. 

 

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد خسر أمام ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

وبهذه النتيجة رفع فريق آرسنال رصيده إلى النقطة 60 في المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.

الدوري الإنجليزي محمد النني احمد شوبير مانشستر يونايتد شوبير

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