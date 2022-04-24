ستعاني كتيراً .. منة عرفة توجه رسالة لـ جمهورها | شاهد

وجهت الفنانة منة عرفة رسالة لـ متابعيها ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

وكتبت منة عرفة “ ستعاني كتيراً، حينما تكون انت نقياً من الداخل وكل الاشياء من حولك ملوثة ”.

يذكر أن قالت الفنانة الشابة منة عرفة، إن هاتفها تعرض للاختراق، وتم تسريب مجموعة من الصور الشخصية، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، والدليل على هذا أنها لم تنشر هذه الصور على صفحتها الشخصية.

وأضافت "منة عرفة" خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار" أنها مثل أي إنسان يخرج ويذهب إلى البحر ويحضر حفلات، ولكنها تعرضت للاختراق ونشر صور لها في حالات خاصة، لا تحب عرضها للجمهور لأن حياتها الخاصة بعيدا عن الفن.