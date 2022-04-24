الكبير أوي الحلقة 23 .. أحمد مكي ينجح في طرد العفريت من العترة

شهدت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل “الكبير أوي” الجزء السادس العديد من التفاصيل الكوميدية.

ترجت مربوحة العفريت كي يعيد الكبير لطبيعته واستجاب لها بالفعل، ومن ثم استغل هدرس وچوني وحود العفريت لكي يصوروا معه لقاء لزيادة المتابعين على القناه على طريقة ريهام سعيد.

ومن ثم اقترحت مربوحة أن يقيموا زار حتى يخرج العفريت من العترة وبالفعل نجحوا ليلبس العفريت شخصا آخر من الفرقة التي عزفت في الزار.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل “الكبير أوي” العديد من الأحداث المشوقة الكوميدية.

استعان الكبير بخال هدرس “سليمان عيد” لكي يتخلصوا من الدمية المسحورة، وقرروا تقطيعها ليخرج العفريت منها ومن ثم يلبس العترة “مصطفى غريب” ابن الكبير.