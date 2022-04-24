محمد ثروت لـ رامز جلال: هحبسك قريب

نشر الفنان محمد ثروت، صورة له مع الفنان رامز جلال، من حلقة اليوم ببرنامج "رامز موفي ستار"، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وعلق محمد ثروت “هولد ايه وزفت ايه؟! ده أنا هحبسك قريب”.



تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.



وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.



