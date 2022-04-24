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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يعلن تعاونه مع حسن شاكوش: أغاني كتيرة جاية ..شاهد

صدى البلد

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال ، عن تحضيره العديد مع الأغانى مع المطرب حسن شاكوش ، ونشر عمر صورة تجمعه بشكوش عبر حسابه بموقع انستجرام . 

وعلق عمر كمال “فيه أغانى كتيرة جاية”.

يذكر أن الموسيقار “حلمي بكر، شن هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.
وأضافت حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية  الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".
وتابع "لو جبت من يختلف معي في اللغة لنبذهم وأقل حاجة ممكن أقولها إنهم معندهمش ذوق، مشيرا إلى أن محاولة الفنان هاني شاكر إنقاذ الذوق العام مش كفاية".
وواصل حلمي بكر هجومه أيضا على محمد عطية، واصفا إياه بـ"مطرب الأغنية تلواحدة"، وذلك في إشارة منه لعدم تواجده على الساحة الفنية طوال السنوات الماضية.

مصر عمر كمال مطرب المهرجانات هاني شاكر مطرب المهرجانات عمر كمال حسن شاكوش

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