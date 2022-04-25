أحمد موسى: خروج بيراميدز مؤشر خطير بعد تولي إيهاب جلال مسئولية المنتخب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن خروج بيراميدز مؤشر خطير في ظل تولي إيهاب جلال مسئولية منتخب مصر.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" فيه نقطة غريبة وهو عدم وصول بيراميدز للمربع الذهبي في ظل وجود كوكبة كبيرة من النجوم، منفعلا:" كنت عاوز تدرب المنتخب وبيراميدز ازاي يا كابتن ايهاب بيحصل فين الكلام ده".



وأوضح:"هناك مجموعة من أعضاء مجلس إتحاد كرة القدم رفضوا إيهاب جلال، مضيفا:" هزيمة بيراميدز توجب علينا اعادة الحسابات في إيهاب جلال".



وأكمل:" حازم إمام اعترض علي تولي إيهاب جلال قيادة منتخب مصر، مضيفا:" في حالة ما لم يتم توقيع عقد رسمي مع إيهاب جلال يجب مراجعة الحسابات مرة أخري".