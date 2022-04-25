بايدن يهنئ ماكرون على انتخابه لولاية ثانية

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، عن تهنئته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "فتويتر": "أهنأ إيمانويل ماكرون على انتخابه لولاية ثانية رئيسًا لفرنسا التي تعد أحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة وشريكة أساسية في مواجهة التحديات العالمية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أتطلع قدمًا للعمل المشترك مع فرنسا وماكرون، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي".

وأعيد مساء أمس الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدمًا على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، وفق تلك التقديرات.

فيما راوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%، بحسب فرانس برس.

في السياق، أعلنت مارين لوبان الأحد أنها ستواصل الكفاح السياسي ضد إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية، وفق رويترز.