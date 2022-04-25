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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يتألق خارج الديار.. كوكا يصل إلى الهدف 105 فى مشواره الأوروبي

كوكا
كوكا

يواصل أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر وفريق كونيا سبور التركي تألقه، فقد ساهم فى تحقيق الفوز على مالاتيا سبور بنتيحة 2/3 بالدوري المحلى.

ونجح أحمد حسن كوكا في إحراز ثاني أهداف فريقه كونيا سبور أمام فريق مالاتيا سبور التركي فى المباراة التى جمعت بينهما مؤخرا.

وسجل أحمد حسن كوكا 105 أهداف حيث أحرز بقميص سبورتنج براجا البرتغالي 25 هدفا وريو آفي البرتغالي 32 هدفا وأولمبياكوس اليوناني  38 هدفا وكونيا سبور التركي 10 أهداف.

يذكر أن أحمد حسن كوكا نجم فريق  قونيا سبور التركي والمنتخب احتفل ب الهدف رقم 100 في   مسيرته مع الأندية التي شارك بها.

ونشر كوكا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” فيديو لجميع أهدافه وعلق :" 100هدف في اوروبا الحمد لله حمدا كثيرا، كل حاجه بحققها ترجع لوالدي الله يرحمه، كان اكبر سند لي في كل حاجة، مهما صعبت عليا الايام والمواقف كان بيفضل يحفزني ويخليني أكمل.

وأضاف: ‎اللهم أنى اشهدك انه كان لي نعم الاب ونعم السند ونعم الصديق ونعم المعلم والحبيب رحمة الله عليك يا أعز الناس إلى قلبي".

وتابع:" شكرا لأمي علي دعواتها الي من غيرها انا ولا حاجه، شكرا لمراتي على وقوفها جانبي في كل الضغوطات والإصابات والمواقف الصعبة الي اي لعيب كوره بيمر بيها، شكرا لاخواتي و اصحابي واهلي الي دائما جانبي في كل خطوة، شكرا لكل الجماهير الي دائما بتشجعني وتحفزني اني اكمل واحاول دائما اني اطور من نفسي وابقي احسن من الاول، شكرا لكل المدربين ولاعبين وعاملين ورؤساء في كل النوادي الي لعبت فيها".

وكان الهدف رقم ١٠٠ سجله كوكا امام فريق ألتاي سبور في المباراة التى جمعتهما بالدوري التركي، ليصل إلى 100 هدف فى إجمالي مسيرته بالأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته.

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