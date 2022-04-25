موقف محرج لـ بدر بانون في سيارة رامز موفي ستار ..فيديو

حل اللاعب المغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي المصري ضيفا في حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال ، والمذاع على فضائية « أم بي سي مصر».

وقام بدر بانون بالركوب في سيارة رامز موفي ستار، وهو ما سمح لفريق أعداد البرنامج بالبدء في المقلب وانطلقت سيارة رامز موفي ستار.

وتعرض بدر بانون لموقف محرج خلال ركوبه في السيارة حيث قام مجموعة من أفراد البرنامج بالاعتداء عليه في سياق المقلب، ليرد عليهم قائلا " توقفوا "

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.