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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يعلن عن أغنية جديدة مع حسن شاكوش: استنونا يوم الوقفة

صدى البلد

أعلن المطرب الشعبي عمر كمال عن أغنية جديدة له بوقفة عيد الفطر رفقة حسن شاكوش، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب: «استنونا يوم الوقفة».

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عمر كمال يعلن تعاونه مع حسن شاكوش: أغاني كتيرة جاية.. شاهد

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يذكر أن الموسيقار “حلمي بكر، شن هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية  الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".

وتابع "لو جبت من يختلف معي في اللغة لنبذهم وأقل حاجة ممكن أقولها إنهم معندهمش ذوق، مشيرا إلى أن محاولة الفنان هاني شاكر إنقاذ الذوق العام مش كفاية".

وواصل حلمي بكر هجومه أيضا على محمد عطية، واصفا إياه بـ"مطرب الأغنية الواحدة"، وذلك في إشارة منه لعدم تواجده على الساحة الفنية طوال السنوات الماضية.

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