بالكاجوال.. أحدث ظهور لـ عمر كمال عبر إنستجرام.. فيديو

شارك المطرب الشعبي عمر كمال صورة جديدة ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاحتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال في الصورة بإطلالة كاجوال، استعدادا لآحدث حفلاته، مما نال اعجاب متابعيه.

شوق مؤدي المهرجانات عمر كمال ، متابعيه لعمل جديد له فى العيد ، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق عمر كمال “ وحشتونى جدا .. أستنوا الجديد ف العيد ”.

يذكر أن الموسيقار “حلمي بكر، شن هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".