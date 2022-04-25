للتصدير.. شركة ألمانية تستعد لنقل 20 مليون طن حبوب من أوكرانيا

قال مايكل تيورير، وزير الدولة في البرلمان الألماني بوزارة النقل الألمانية، إن شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” تخطط لنقل 20 مليون طن من القمح والمحاصيل الأخرى من أوكرانيا.

وقال تيورير لصحيفة “هاندلسبلات”: “بصفتي المسؤول عن النقل بالسكك الحديدية، أعمل على ضمان نقل 20 مليون طن من الحبوب لتجنب الجوع العالمي”.

وأكد متحدث باسم“دويتشه بان” أن هناك بالفعل خططا تتعلق بهذه القضية. وتخطط خدمة الشحن التابعة لشركة السكك الحديدية، لشحن 52 حاوية من القمح والمحاصيل الأخرى في كل قطار من غرب أوكرانيا بمساعدة بولندا وسلوفاكيا ورومانيا وجمهورية التشيك”.

وتنقل القطارات البضائع إلى البحر الأدرياتيكي وبحر الشمال، حيث سيتم شحنها إلى إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

كما يتم استخدام قطارات الشحن لإرسال الجرارات والحصادات وقطع الغيار إلى أوكرانيا في الوقت المناسب لموسم الحصاد.