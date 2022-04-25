أحمد موسى: رفح والشيخ زويد كانتا بؤرة للجماعات الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع في مدينة رفح والشيخ زويد أصبح مستقرا بفضل جهود القوات المسلحة المصرية.

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الوضع في رفح والشيخ زويد الذين كانا بؤرة لانتشار الجماعات الإرهابية تستطيع الأسر أن تكون موجودة وتتحرك وتشعر بالأمن وترى المشروعات العملاقة هناك".

وأشار أحمد موسى، إلي أن الجماعات المتطرفة هم أعداء الدين ولا يعملون لصالح الدين، لن الدين الإسلامي يحرم القتل، وفيه مجموعة من الارهابين قتلوا أسرهم في الماضي في سيناء.