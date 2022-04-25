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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: سيناء تشهد مشروعات تنموية كبرى الآن

صدى البلد

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن فخره بزيارة شمال سيناء وتقديم حلقة وتغطية خاصة من أرض الفيروز.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد،:" منذ سنوات كنا نسمع عن العمليات الإرهابية، وإحنا الحمد لله أول ناس ندخل هذه المناطق بفريق عمل وطاقم تصوير وإخراج ومعدين كبير من قناة صدى البلد".


وأوضح موسى ،:"سيناء تشهد أكبر مشروعات تنمية الآن، قابلنا الأهالي الذين تركوا منازلهم من قبل بسبب العمليات الإرهابية التي نفذها الأشرار»، مردفا:"أبطال جيشنا العظيم وشرطتنا وراء ما حدث في سيناء".

الإعلامي أحمد موسى قناة صدي البلد أحمد موسى شمال سيناء العمليات الإرهابية

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