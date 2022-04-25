النائب فايز أبو حرب:سيناء تحتفل للمرة الأولى منذ 8 سنوات بذكرى التحرير

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء – الشيخ زويد، إنه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات تشهد سيناء بكاملها الاحتفال بذكرى التحرير بأريحية وأمان بفضل دماء الشهداء.

وأضاف أبوحرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الإرهاب الأسود اللعين يلفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن التلاحم بين أبناء سيناء والقوات المسلحة والشرطة كان له أعظم الأثر في القضاء على الإرهاب الأسود.

وأضاف أنه تم تدشين اتحاد قبائل سيناء برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني منذ سبع سنوات بهدف تقديم يد العون للقوات المسلحة ضد الإرهاب.

وأكد أن أهالي سيناء يعيشون في أمن واستقرار بعد تطهير القوات المسلحة للبؤر الإرهابية، مضيفا أن الأهالي تعرضوا للإرهاب أكثر من أي محافظة طوال السنوات الماضية قبل تنجح القوات المسلحة في القضاء على عناصره.