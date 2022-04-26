مصدر سعادة الشعب.. فرج عامر يحتفل بـ115 سنة على تأسيس النادي الأهلي

احتفل المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، بمرور 115 عاما على تأسيس النادي الأهلي ، وذلك من خلال نشره تدوينة عبر صفته الرسمية بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: “ مصدر سعادة الشعب المصري ”.

يذكر ان أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، قال إن مباراة مصر والسنغال ستتم إعادتها وسيتم تجميد مصطفي غربال ومعاقبة اتحاد السنغال.

وكتب فرج عامر عبر صفته بموقع فيسبوك: لدينا فرصة ذهبية لاستعادة حقنا المنهوب مازلت أؤكد أن مباراة مصر والسنغال سوف تعاد من خلال المحكمة الرياضية بنسبة 99٪؜ ، ومصطفي غربال سيجمد واتحاد السنغال سوف يعاقب ”.

وتابع “كل المؤشرات والمعطيات والدلائل والحق يؤكد ذلك ، أهم ما في الموضوع إعداد ملف كامل واضح يقدم للمحكمة الرياضية ومحامي متخصص ومانسترخصش، علما بأن أحكام لجنة الانضباط وحيثياتها هي أهم عناصر هذا الملف ”.

واختتم “ هذا الكلام ليس تدخلا في شئون اتحاد كرة القدم؛ بل تدعيما لجهودهم ودعم لحق مصر ، وهذه المعلومات متداولة في الأوساط الرياضية الاوربية المتخصصة والمتعمقة في هذا الشأن ، وليس بحثا عن أي وجاهة إعلامية ”