أحمد موسى: رفح الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رفح الجديدة مدينة من مدن الجيل الرابع، لافتا إلى أنها تضم وحدات سكنية للشباب على أحدث طراز.

وتابع خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «اليوم وأنا أقدم تغطية من رفح الجديدة، الأمر مختلف بالنسبة لي، كل الشكر لكل من كان داعما بأن نكون أول برنامج وأول قناة تقدم تغطية من هنا»، مشيرا إلى أن بعض القرى بشمال سيناء كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.

وأوضح موسى أن ما يقرب من 400 شركة تعمل في مشروعات البنية التحتية بشمال سيناء، بحجم إنفاق يتخطى عشرات المليارات، مؤكدا أن القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب، وتنفيذ التنمية والتعمير في الوقت ذاته.

وأشار موسى إلى أن شركات مدنية تتولى عمليات التنمية في سيناء، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة يقومون بدورهم وسط الأجواء شديدة الحارة، وفي رمضان والأعياد.

وتابع «مهما تحدثنا عن أبطال القوات المسلحة لن نعطيهم حقهم، ما حدث في السنوات الماضية كان السبب في وجودنا هنا اليوم»، معلقا «أنا فخور وسعيد بجيشي وشرطتي، وكل عامل وموظف يبني هذا البلد، مش هنسيب سيناء».