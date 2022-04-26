المسؤول عن مشروع مدينة رفح الجديدة: تسليم المرحلة الأولى خلال أبريل الجاري

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب.

قال المهندس رضا الأباصيري، الاستشاري المسؤول عن مدينة رفح الجديدة، إن المرحلة الأولى تضم 41 عمارة، مشيرا إلى أن العمارة تضم 16 شقة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» يقدمها من شمال سيناء عبر قناة صدى البلد أن 41 عمارة جاهزين للتسليم ابتداء من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن العمالة من أهالي سيناء، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة لمدينة رفح الجديدة ابتداء من العام المقبل.

ولفت إلى أن رفح الجديدة تعد من مدن الجيل الرابع، وتضم أحدث الخدمات، والمباني الخدمية، مشيرا إلى أن مساحة الشقة في رفح الجديدة 90 مترا، معلقا «هيدفعوا حاجة بسيطة».وتابع «زيادة أسعار الحديد والأسمنت لن تؤثر على مواعيد استلام الوحدات السكنية برفح الجديدة»، موضحا أن المدينة ستضم محطة مياه وصرف، فضلا عن شبكة مواصلات وطرق داخلية.

وأكمل «الوضع هنا أمان، عشنا فترة صعبة خلال مواجهة الإرهاب، والفضل للقوات المسلحة والشرطة، الوضع أصبح مختلفا تماما».