مدير مشروع رفح الجديدة: بدأنا منذ 3 سنوات.. والمدينة تضم 272 عمارة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب.

وقال المهندس محمود محمد، مدير مشروع مدينة رفح الجديدة، إن مشروع مدينة رفح الجديدة بدأ منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن المشروع يضم 272 عمارة على 3 مراحل.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» يقدمها من شمال سيناء عبر قناة صدى البلد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة رفح الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يضم نقطة إطفاء وشرطة، ومخبز آلي، ومسجد وحضانتين ومدرستين ومستشفى، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن ما يقرب من 6 آلاف عامل ومهندس وفني من مختلف أنحاء الجمهورية يعملون بمشروع مدينة رفح الجديدة، مؤكدا أن المشروع مؤسس على نفس طراز مدينة دمياط الجديدة.

ونوه بأن «الوضع هنا آمن لأقصى درجة، مفيش أي خطورة أو مشكلات» و تم الإنتهاء من المرحلة الأولي بنسبة 100 % بعدد 41 عمارة سكنية.

