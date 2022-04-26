أحمد موسى: أهالي نجع شبانة برفح سعداء بعودتهم لمنازلهم بعد دحر الإرهاب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي نجع شبانة بمدينة رفح عادوا إلى منازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب.



وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأهالي رفعوا علم مصر على البيوت، وهي البيوت التي تركوها بسبب الإرهاب، ورجعوا بعدما قامت القوات المسلحة بتطهير هذه المناطق".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، الى ان: "أهالي نجع شبانة برفح سعداء بعودتهم إلى منازلهم بعد توفيرالأمن والأمان لهم".



وقدم الإعلامي أحمد موسي، حلقة حصرية لأول مرة من داخل رفح والشيخ زويد، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، .



وتتضمن الحلقة لقاءات مع الأهالي بعد عودتهم لمساكنهم عقب نجاح القوات المسلحة في تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية والتكفيرية وتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء.