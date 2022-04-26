أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد بعد تطهيرهما من الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج على مسئوليتي يعتبر أول برنامج يزور رفح والشيخ زويد بعد تطهيرهما من الإرهاب.

وأضاف "أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأسر تفرقت بسبب الإرهاب وذهبوا لمحافظات مختلفة في الجمهورية"، لافتا الى ان: "الشعب المصري دفع هذا الثمن".

وأشار الى ان: “أهالي نجع شبانة بمدينة رفح عادوا إلى منازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب”.

وأوضح ان: "الأهالي رفعوا علم مصر على البيوت، وهي البيوت التي تركوها بسبب الإرهاب، وعادوا بعدما طهرت القوات المسلحة هذه المناطق"، لافتا الى ان: "أهالي نجع شبانة برفح سعداء بعودتهم إلى منازلهم بعد توفير الأمن والأمان لهم".

ويقدم الإعلامي أحمد موسي، حلقة حصرية لأول مرة من داخل رفح والشيخ زويد، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، .

وتتضمن الحلقة لقاءات مع الأهالي بعد عودتهم لمساكنهم عقب نجاح القوات المسلحة في تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية والتكفيرية وتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء.