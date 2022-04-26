أحمد موسى: أبناء سيناء موجودون اليوم في وظائف بالنيابة والشرطة والقوات المسلحة

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب.

وأردف موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"، «أبناء سيناء موجودين اليوم في وظائف بالنيابة والشرطة والقوات المسلحة،:"أبناء سيناء يدخلون اليوم كليات الشرطة والحربية، ويحصلون على وظائف بالنيابة، كونهم مواطنين لهم واجبات وعليهم حقوق».

وأضاف «الدولة لم تكتف بمواجهة الإرهاب فقط، ونفذت مشروعات تنمية في الوقت ذاته»، موجها التحية إلى أهالي سيناء لحرصهم الدائم على دعم بلدهم.