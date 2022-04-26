أحد أهالي سيناء: إرهابي ذبح والده.. والتكفيريون لصوص وتجار مخدرات

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من شمال سيناء عن مشروعات التنمية التي شهدتها بعد نجاح القوات المسلحة في دحر الإرهاب.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي نجع شبانة بمدينة رفح عادوا إلى منازلهم بعد نجاح القوات المسلحة في تطهيرها من الإرهاب.

ومن جانبه قال أحد الأهالي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» يقدمها من قرية المهدية برفح عبر قناة صدى البلد،:" الحمد لله أصبحنا قادرين على التحرك والعودة إلى وطننا مرة أخرى، نحن اليوم في يوم العيد بعد عودة الأمن والآمان".

وعبر عن غلظة ووحشية العناصر الإرهابية، قائلا:"أقسم بالله فيه واحد ذبح والده، كانوا يكفروننا جميعا، والله فيهم ناس لصوص وتجار مخدرات، وكانوا لا يعرفون سوى السمع والطاعة.