بسام شاكر لاعب منتخب العراق: أتوقع حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية

أكد بسام شاكر لاعب المنتخب العراقي ونادي الشرطة أن محمد صلاح يستحق أن يحصل علي أفضل لاعب في العالم والجائزة الذهبية هذا العام نظرا للمستويات الكبيرة التي يقدمها مع ناديه الانجليزي ليفربول ومنتخب مصر فهو يقدم موسم استثنائي علي المستوي الفردي والجماعي فمن الناحية الفردية استطاع أن ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد ٢٢ هدفا ولم يلحق به أحدا؛ أما علي المستوي الجماعي أستطاع أن يضع ليفربول في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ويتبقي له مباراتين ليحصد اللقب الثاني له مع الفريق.

ويضيف:

أتوقع أن يحصل علي الدوري الانجليزي هذا العام خاصة أن الفارق بينه وبين مانشيستر سيتي هو نقطة واحدة فقط ولكن الفريق الآخر يفقد نقاط بسهولة في مبارياته الأخيرة عكس ليفربول خاصة أن مانشيستر سيتي خسر أكثر من مباراة في النص الثاني من الدوري الانجليزي عكس ليفربول الذي تعادل مباراتين فقط في النص الثاني من الدوري الانجليزي وأتوقع له حصد الدوري .

ويستكمل:

محمد صلاح كان تأثيره افضل من نظيره السنغالي ساديو ماني مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الأفريقية الماضية الذي قدم فيها مستويات رائعة ولكنه أخفق بضربات الترجيح وكذلك في تصفيات كأس العالم كان أدائه افضل بكثير ولكنه خرج بضربات الجزاء الترجيحية والفيفا تقدر هذا المجهود الاستثنائي الذي قدمه صلاح مع المنتخب المصري وليفربول ومدي تأثيره للحصول علي الجائزة وأصدق دليل علي ذلك أن ميسي حصل عليها منذ سنتين ولم يحصل علي بطولة دوري أبطال أوروبا ولكنه خرج قبل النهائي .