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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شهيرة تهنئ زوج ابنتها محمد رياض بعيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنأت الفنانة القديرة شهيرة، الفنان محمد رياض، زوج ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، بعيد ميلاده ، ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

وكتبت شهيرة “ زوج ابنتي الإنسان الجميل المحترم صاحب الأخلاق الراقيه، والفنان المتفرد في فنه، العملاق في كل دور يقدمه، صاحب الطله الخاصه، محمد رياض، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، كل سنه وانت منور حياه أسرتك الجميله، وحياتنا كلنا Love u ”.

يذكر ان الفنان محمد رياض، قال في تصريحات سابقة: "ما كنتش هعمل "الضوء الشارد" ورفضته كذا مرة بالرغم من أن الدور كان عاجبنى، بس حتة إن فارس هيموت فى الحلقة الـ16 كانت مش مريحاني، بس وافقت في الآخر عشان الدور كان عاجبنى أوى والحمد لله إني وافقت وعملته وبقى من أهم الأعمال اللى أنا عملتها فى حياتي، بالرغم من إن مساحة الدور كانت قليلة جدا لكن بقى موجود فى تاريخ الأعمال المميزة اللي أنا عملتها".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى على شعبى اف ام تقديم شيماء السباعى .

وأضاف رياض قائلاً: "مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي، من المسلسلات اللى نتمنى يبقى فيه زيها دلوقتى من ناحية الكتابة والكاستينج اللى كان موجود والإخراج.. مسلسل بقاله ٢٥ سنة ولسه عايش مع الناس لحد دلوقتى و الناس بتتفرج عليه." .

محمد رياض رانيا محمود ياسين محمود ياسين الفنانة رانيا محمود ياسين انستجرام

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