مسلسل انحراف الحلقة 25.. القبض على روجينا وتقديمها للمحاكمة

حملت الحلقة الـ25 من مسلسل انحراف، مفاجأة صادمة للمشاهدين، الذين تعلقوا بشخصية حور التي تقدمها النجمة روجينا، بدرجة كبيرة، ووجدوا فيها البطلة التي تقف بجانب المظلوم خاصة في القضايا التي يكون أصحابها منظمي أوراقهم، للهروب من العدالة، لتقلب حلقة اليوم الموازين، فقد تم القبض على حور وتقديمها إلى المحاكمة من قبل زوجها الضابط شريف الشخصية التي يقدمها "أحمد صفوت"، بعد أن نصب لها كميناً تأكد من خلاله أنها القاتلة الحقيقية.

مسلسل انحراف

وكانت بداية أحداث حلقة اليوم حول مفاجأة صادمة لحور " روجينا"، وهي انتشار أخبار تفيد أن طارق رفعت "يقدمه محمد أحمد ماهر"، وتغريد" وئام مجدي" تم إنقاذهم، ونقلوا إلى المستشفى، الأمر الذي يضع حور في خطر ويضطرها إلى الذهاب للمستشفى لمحاولة قتلهم مرة أخرى، لكنها تجد زوجها شريف داخل الغرفة بعد أن تأكد من أنها القاتلة الحقيقية التي حدثت خلال الحلقات الماضية.

مسلسل انحراف

وتستطيع حور الإفلات من هذا المأزق بعد أن تخبره أنها جاءت لمريضة أخرى، لكن شريف لا يصدقها وينادي الممرضة ليتأكد من وجود مريضة بنفس الاسم أم لا، وتمش بعدها حور دون أن تهتم لما حدث.

مسلسل انحراف

ويتحدث شريف إلى زميله ويخبره بأن حور هي القاتلة بعد أن جمع أكثر من دليل ضدها، وينتظر أن يجد دليلاً قاطع يدين حور حتى يقوم بتسليمها للعدالة بنفسه حسب قوله.

مسلسل انحراف

وهنا نكتشف أن قصة إنقاذ تغريد من الموت كانت كذبة من تدبير شريف، وبالفعل وقعت في كمين شريف، ولكن على الرغم من استطاعتها الخروج من الكمين الذي نصبه لها شريف في المستشفى، ولكنها لا تستطيع أن تخرج من الكمين الثاني من شريف، بعدما أخبرها أن تغريد عادة إلي منزلها، وسوف يتم استجوابها، لتذهب حور "روجينا" إلي منزل تغريد، وفي يدها مسدس كاتم للصوت لتتفاجئ بزوجها شريف نوح" أحمد صفوت"، حيث يدور حديث ومواجهة نارية بينهما، وينتهى الأمر بالقبض على حور وتسليمها إلي المحاكمة، وهنا تنتهى الحلقة.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.