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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أتربة وأمطار رعدية.. تحذير من طقس الثلاثاء على عدة مناطق بالسعودية

امطار رعدية
امطار رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، عدة تنبيهات بتأثر عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الساعات المقبلة من اليوم (الثلاثاء)، بأتربة مثارة وأمطار رعدية.

وبين المركز، أن أجزاءً من منطقة الرياض بينها العاصمة، وكذلك مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير ونجران والحدود الشمالية وحائل والباحة، ستتأثر بأتربة مثارة وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية حتى الساعة الثامنة مساءً.

ولفت إلى أن أجزاءَ من مناطق المدنية المنورة والقصيم وكذلك الشرقية، ستشهد رياحاً مشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية الأفقية، حتى الساعة الـ 11 صباحاً وقد تمتد إلى الثالثة عصراً. 

طقس السعودية اليوم.. فرص لسقوط أمطار رعدية على تبوك ومكة والمدينة

طقس السعودية اليوم.. فرص لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

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