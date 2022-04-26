السيسي يكلف المؤتمر الوطني للشباب بإطلاق حوار سياسي بين القوى السياسية والشبابية المختلفة.. والوطنية للتدريب تتبنى الحوار

في إطار تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب (والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بإطلاق حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، وذلك لتطوير الرؤى والمقترحات البناءة في إطار من التفاعل الوطني بين مختلف القوى السياسية والشبابية، فقد تبنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذ توجيهات السيد الرئيس، حيث سيتم عقد عدداً من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، وفي ضوء استعداد مصر لاستضافة عدد من الأحداث العالمية الهامة خلال الفترة القادمة.

كما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم عدداً من ورش العمل والندوات المختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش وذلك ضمن عدد من الآليات التي ستتبناها الأكاديمية لتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني وتعظيم قيمة مخرجاته.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات في الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.