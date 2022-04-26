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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تكليف الرئيس باستمرار عمل معارض السلع يمتص غلاء الأسعار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن حفل إفطار الأسرة المصرية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية على عمق العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري، ودليل واضح على ما تنعم به مصر من إعلاء قيمة المواطنة.

ولفت النائب، إلى أهمية ما تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال كلمته، وفي مقدمتها تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح حسام المندوه، أن استمرار هذه المعارض نجح في الحد من الآثار الاقتصادية الصعبة، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المعارض التي انتشرت على مستوى الجمهورية نجحت في امتصاص غلاء الأسعار، بتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة.

ولفت النائب حسام المندوه الحسيني، إلى أهمية أن تقوم الحكومة بتسهيل إجراءات عمل هذه المعارض بتوفير الأماكن المناسبة لها، لجذب المواطنين للاستفادة من العروض التي تقدمها.

وفي هذا الصدد، توجه النائب بالشكر للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على دعمه ومساندته مبادرات توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وبينها سوق الخير.

وأعلن عضو مجلس النواب، استمرار مبادرة "سوق الخير" لمحاربة الغلاء، الذي يتم تحت رعاية حزب مستقبل وطن، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقام في شارع الملكة المتفرع من شارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

مجلس النواب محافظ الجيزة مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس حزب مستقبل وطن

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