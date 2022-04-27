علاجات منزلية لتساقط الشعر عند النساء

مشكلة تساقط الشعر عند بعض النساء يمكن أن تشغلهن وتسبب لهن الكثير من الإحراج، خاصة أن الشعر يمنح المرأة جمالها، لذلك قد تلجأ النساء اللواتي يعانين من مشكلة تساقط الشعر إلى طرق مختلفة حفاظاً على مظهر شعرهن وقوته ونضارته.

في هذا المقال من موقع health beauty، سنتحدث عن طرق علاج تساقط الشعر المثبتة للنساء.



العلاجات المنزلية لتساقط الشعر عند النساء

في بعض الأحيان يمكن لبعض النساء استخدام المواد الطبيعية التي يتم استخدامها لتقليل تساقط الشعر، ونذكر من هذه المواد الطبيعية ما يلي:

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من المعادن والفيتامينات، لذلك يتم استخدامه في صناعة العديد من منتجات العناية بالشعر.

كما يساهم استخدام زيت الزيتون في تقوية جذور الشعر مما يعالج ويقلل من تساقط الشعر.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للالتهابات التي تسببها البكتيريا، ويساعد في نمو الشعر ويمنع تساقطه.

الثوم

يحتوي الثوم على عنصر السيلينيوم الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

كما يقوي الثوم بصيلات الشعر ويعالج قشرة الرأس مما يساهم في منع تساقط الشعر.

بصل

يوضع البصل في الخلاط الكهربائي ويعصر، حيث يستخدم العصير كعلاج لتساقط الشعر.

يقلل البصل من التهاب فروة الرأس وينشط الدورة الدموية بسبب غناه بالكبريت الذي يساهم في تكوين الكولاجين.

بذور الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على حمض الفوليك والعديد من الفيتامينات والمعادن، لذلك يتم استخدامه كعلاج لمنع تساقط الشعر.

زيت الخروع

يحمي زيت الخروع فروة الرأس من الالتهابات والفطريات التي يمكن أن تصيبها، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يقلل من تساقط الشعر.