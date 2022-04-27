الغضبان يتفقد موسم حصاد القمح بأحد الحقول جنوب بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بجنوب بورسعيد، وذلك خلال فعاليات الأسبوع الثاني من انطلاق موسم القمح بمحافظة بورسعيد، والذي بدأ في منطقة سهل الطينة شرق المحافظة.

الغضبان يتفقد موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية جنوب بورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد، خلال تفقده عملية حصاد محصول القمح، أنه يجرى تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الغضبان يتفقد موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية جنوب بورسعيد

وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد القمح هذا العام يعد أمنا قوميا، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على جميع الأصعدة، موجهًا بتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

الغضبان يتفقد موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية جنوب بورسعيد

يذكر أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.