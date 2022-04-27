محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور ويلتقي بعدد من المواطنين

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام العمل داخل مستشفى الزهور، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها مدير المستشفى.

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور ويلتقى بعدد من المواطنين

وقام محافظ بورسعيد بالمرور على عدد من الأقسام، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدا بدور أطقم الأطباء والتمريض في سرعة تقديم الخدمات، و توفير الرعاية الطبية الكاملة للمرضى.

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور ويلتقى بعدد من المواطنين

والتقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، بعدد من المواطنين، مستفسرا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى، ومن جانبهم أشاد المواطنون بالمنظومة الصحية الجديدة، وتطور مستوى الأداء والخدمات داخل مستشفى الزهور، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور ويلتقى بعدد من المواطنين

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الزهور ويلتقى بعدد من المواطنين