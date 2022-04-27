محافظ بورسعيد يوجه بتحقيق أعلى مستوى من النظافة والتصدي للباعة الجائلين

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بإزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية و تشوه المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، بعدد من المناطق داخل أحياء الزهور والضواحي، رافقه خلالها الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي.

خلال جولته التفقدية اليوم محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات

وشدد محافظ بورسعيد ، على منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، مؤكدا على متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري ، وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد.

خلال جولته التفقدية اليوم محافظ بورسعيد يوجه بإزالة الاشغالات

ووجه محافظ بورسعيد بتحقيق أعلى مستوى من النظافة ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات والتعديات، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مؤكدا أن مدينة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا وغير مسموح بعودة المخالفات والاشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمحافظة.