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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي

محافظ بورسعيد يشارك
محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار

شارك اللواء أ-ح عادل غضبان محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى الجمّال رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير حفل الإفطار الجماعي، بمركز شباب القابوطي، لأهالي وأسر المؤسسة، وكافة العاملين بمؤسسة مشكاة نور، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي


ويضُم الحفل أبناء المؤسسة من الفرق الرياضية المدربة بالمؤسسة، والمشاركة في الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين من سن 12سنة وحتى 15سنة، والتي بدأت منذ 14/4، وتشكل عدد 16 فريقًا، بإجمالي 128 لاعب.

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي

أُقيمت مراسم ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم للناشئين بمؤسسة مشكاة نور، قبل حفل الإفطار الجماعي مباشرة، وشارك الجميع بمشاهدة المباراة النهائية وإعلان الفرق الفائزة، وتوزيع الجوائز والكأس على الفريق الفائز في أجواء رمضانية تسودها الألفة وروح التعاون بين أُسر مؤسسة مشكاة نور.

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي


افتتح اللواء عادل الغضبان والدكتورة نور الهدى الجمّال المعرض الكبير للملابس الخيرية، لتوزيعها على أسر وأهالي مشكاة نور من جميع أحياء محافظة بورسعيد وأهالي المؤسسة، وذلك عقب الإفطار الجماعي مباشرة.

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي


وقام كلٌ من اللواء عادل الغضبان والدكتورة نور الهدى الجمّال بتوزيع "كحك العيد" على أهالي وأسر المؤسسة من أبناء المحافظة، وأسر أطفال مدرسة مشكاة نور ال "ناشيونال"؛ لإدخال البهجة والسعادة على الأسر والأهالى تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي

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شارك في حفل الإفطار الجماعي لمؤسسة مشكاة نور طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، الذين تم تدريبهم ميدانيًا داخل المؤسسة وقاموا بالتعاون مع المؤسسة لخدمة أهالينا خلال شهر رمضان، كنوع من التدريب العملي قبل التخرج.

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي


أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن سعادته البالغة بمشاركة أبناء المحافظة وأبناء مؤسسة مشكاة نور والعاملين بالمؤسسة، وطلاب الجامعة حفل الإفطار السنوي لمؤسسة مشكاة نور، معربًا عن سعادته لما تم إنجازه من قبل مؤسسة مشكاة نور، باعتبارها تجسيدًا لمؤسسات المجتمع المدني الأقوى في الإنجاز الفعلي الميداني بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشارك مؤسسة مشكاة نور حفلها السنوي للإفطار الجماعي
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