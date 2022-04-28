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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدى تبهر جمهورها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي ، متابعيها بـ عدة صور لها  وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلقت هبة مجدى “ الفساتين دي كانت قماش و اتفصل لاني بحب الجلد و مش بلاقيه كتير متوفر في فساتين .. يارب يكون عجبكم دور رحاب #المداح_اسطورة_الوادي ”.

 

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرون، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبد العزيز والفنان جمال عبد الناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994. 

مسلسل المداح 2: 

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساءً.

هبه مجدى أحمد بدير عفاف رشاد سمير فرج جمال عبد الناصر

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