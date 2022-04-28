كل سنة وانتي طيبة.. ريهام سعيد تنشر صورتها مع بشرى.. شاهد

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة، للفنانة بشرى، ونشرت صورة تجمعها بها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

كتبت ريهام سعيد “ كل سنه و انتي طيبه حبيبتي و من نجاح لنجاح ”.

يذكر أن تأثرت الإعلامية ريهام سعيد، عند حديثها عن أبنائها لتقول “ابنائي هم عائلتي، وهما الحب كله وهما الوحيدين اللي عمرهم لا ظلمونى ولا اذوني وبخاف في مشكلة من المشاكل أنه مشوفهومش وده السبب اللى خلانى اعتزل الفن”.

وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “النهار”، أنه ممكن واحد ممكن يعملى مشكلة تخليهوم مشوفهومش تانى".