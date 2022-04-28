أنا آسف يا تياجو.. أحمد عيد عبدالملك يعتذر لـ ألكانترا

علق احمد عيد عبد الملك ، لاعب الزمالك السابق ، على أداء تياجو ألكانتارا لاعب نادي ليفربول ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر .

وكتب احمد عيد " اول ما تياجو الكانترا جه ليفربول كنت بشوفه مصعب الكرة ومش بيلعب الكرة بتاعتهم حتي في الضغط مكنش احسن حاجة وكنت بقطعه



لحد بداية الموسم او من شهر يناير تحديدا بقي في فورمة غير طبيعية الصراحة وبقي اللاعب الوحيد الي مختلف في كل حاجة و غير كل اللاعيبة وبيقدم موسم قوي انا اسف يا تياجو "

و فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه فياريال الإسباني بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب انفيلد رود، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

و أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بفوز الفريق أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بهدفين علي ملعب انفيلد .

واكد كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن أداء لاعبي ليفربول كان جيد و ساهم في إبقاء لاعبي فياريال هادئين وهو الأمر الذي كان مطلوب .

واضاف أن المباراة لم تحسم بعد خاصة وأن مهاجميهم جيرارد سيعود للفريق المباراة المقبله وهو ما سيزيد من قوه الفريق .

وتابع أن المباراة. كان رائعه مشددا أن فريق فياريال متميز في الهجمات المرتدة ولكن لاعبي ليفربول سيطروا علي الموقف .